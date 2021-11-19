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Норвегія посилює правила в’їзду з 26 листопада: що зміниться

Автор: Сергій Пишкін

Норвезькі чиновники прийняли рішення посилить контроль на прикордонних переходах країни. Також рекомендують відмовитись від рукостискання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.

За словами міністра юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель, посилення в’їзду набуває чинності вже з 26 листопада.

Усі люди віком від 16 років повинні будуть зареєструватися на урядовому сайті за декілька днів до виїзду, аби отримати "підтвердження", про яке можуть запитати на прикордонних пунктах пропуску. У разі його відсутності - людям можуть відмовити у в’їзді.

Міністр охорони здоров’я Інгвільд К’єркол, зі свого боку, закликала відмовитись від рукостискань під час привітань.

"Тепер я закликаю всіх відмовитися від рукостискання і повернутися до вільного від інфекції способу вітання", - заявила К’єркол.

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