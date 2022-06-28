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Норвегія через санкції відмовилася пропустити російський вантаж на Шпіцберген

Фото: Норвегія не пропустила вантаж для росіян на Шпіцбергені (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Через санкції проти Росії норвезька сторона відмовилася пропустити російський вантаж на Шпіцберген.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

Повідомляється, що російській гірничодобувній компанії відмовлено в доставці товарів на Шпіцберген через материкову частину Норвегії. Заявка на отримання дозволу була відхилена 15 червня.

В результаті на прикордонній станції Стурскуг зупинено 20 тонн російських товарів. Вантаж прямував до шахтарського міста Баренцбург, в якому проживають переважно росіяни. Російська сторона просить Норвегію зробити виняток із санкцій.

Тим часом в МЗС Норвегії стверджують, що норвезькі закони і повноваження діють в Баренцбурзі і Піраміді точно так же, як і на решті Шпіцбергена. Незважаючи на те, що ці громади є російськими.

Шпіцберген знаходиться під норвезьким суверенітетом, але володіє унікальним статусом, закріпленим Шпіцбергенським трактатом від 1920 року. Він надає громадянам усіх країн, що підписали його, рівні права щодо економічної експлуатації природних ресурсів. На сьогодні Росія - єдина країна, крім самої Норвегії, яка підтримує економічну присутність на архіпелазі. У Баренцбурзі знаходиться генконсульство Російської Федерації.

Зазначимо, Норвегія не є частиною Європейського союзу, але зазвичай приєднується до санкцій проти Росії як партнер по Європейській економічній зоні та Європейській асоціації вільної торгівлі.

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НорвегияСанкції проти Росії