Норвегия профинансирует распределенную генерацию на 80 МВт для Украины

За грантовые средства правительства Норвегии и организационного участия ПРООН уже заключено соглашение, согласно которому компания-производитель поставит электрогенерирующее оборудование, которое обеспечит 80 МВт дополнительной мощности для украинской электросети.

"Это поможет обеспечить дополнительное генерирование электроэнергии и тепла для жителей одной из областей", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Ранее на официальном сайте норвежского правительства сообщалось о выделении дополнительных 1,5 миллиарда крон (около 127 млн ​​евро) на энергетические нужды Украины, часть из которых будет направлена ​​на закупку электрогенерирующего оборудования для Группы Нафтогаз.