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Норвегия профинансирует распределенную генерацию на 80 МВт для Украины

Фото: Норвегия профинансирует распределенную генерацию на 80 МВт для Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Норвегия профинансирует распределенную генерацию на 80 МВт для Украины. Благодаря этому одна из областей получит дополнительную генерацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз".

За грантовые средства правительства Норвегии и организационного участия ПРООН уже заключено соглашение, согласно которому компания-производитель поставит электрогенерирующее оборудование, которое обеспечит 80 МВт дополнительной мощности для украинской электросети.

"Это поможет обеспечить дополнительное генерирование электроэнергии и тепла для жителей одной из областей", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Ранее на официальном сайте норвежского правительства сообщалось о выделении дополнительных 1,5 миллиарда крон (около 127 млн ​​евро) на энергетические нужды Украины, часть из которых будет направлена ​​на закупку электрогенерирующего оборудования для Группы Нафтогаз.

Помощь Украине от Норвегии

Недавно сообщалось, что Норвегия предоставит Украине новый пакет помощи стоимостью 500 млн евро. Более половины из этой суммы планируется направить на военную помощь.

В частности, перед пакетом на 500 млн евро, местные СМИ сообщали, что в новый пакет помощи для Украины от Норвегии войдут снаряды для гранатометов.

Напомним, в апреле сообщалось, что Норвегия планирует "существенное" увеличение помощи Украине.

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