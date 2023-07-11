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Норвегия продолжит присутствие своих войск в Литве до 2024 года

Фото: Норвегия продлевает год пребывания войск в Литве (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Правительство Норвегии приняло решение продлить присутствие своих военнослужащих на территории Литвы до 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что гордится работой, выполняемой норвежскими войсками в Литве.

"Решение о продолжении участия норвежских войск, когда в Европе идет война, не является легким решением для правительства. Но мы знаем, что это важная операция и что наш вклад ценен", - сказал он.

Норвежские военные в Литве

Норвегия с 2017 г. принимает участие в программе НАТО, суть которой заключается в увеличении сил в Восточной Европе после оккупации Крыма Россией. Так, в Литве находятся около 150 военных из Норвегии и 1600 военнослужащих по всему Альянсу.

Большое внимание уделяется обороноспособности и других стран Балтии. Так недавно стало известно, что Канада разместит в Латвии эскадрон танков Leopard-2.

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