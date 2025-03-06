ua en ru
Чт, 06 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Норвегия планирует значительно усилить расходы на оборону Украины, - премьер

Четверг 06 марта 2025 12:34
UA EN RU
Норвегия планирует значительно усилить расходы на оборону Украины, - премьер Фото: Йонас Гар Стере, премьер-министр Норвегии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Норвегия планирует усилить поддержку обороны Украины путем увеличения расходов на помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, которого цитирует The Guardian.

Во время выступления в парламенте страны, глава правительства заявил о разочаровании "сценами" в Овальном кабинете и любым потенциальным расколом между европейскими союзниками и Соединенными Штатами Америки (США).

Обращаясь к администрации Штатов, он заявил, что разделяет их желание достичь мирного соглашения, впрочем, "никто не хочет мира больше, чем Украина". В частности предостерег от наивных взглядов на Россию.

В том же числе он назвал досадной паузу в военной помощи Украине со стороны Вашингтона и отметил ведущую роль Британии, а также Франции в вопросе поддержки Киева.

По его словам, сегодня он встретится с лидерами других партий страны, чтобы обсудить ускорение военных закупок и производства.

Поддержка Украины со стороны Норвегии

Норвегия с первых дней полномасштабной войны активно поддерживает Украину, предоставляя военную, финансовую и гуманитарную помощь. Осло передало Киеву системы ПВО, артиллерию, бронетехнику и ракеты, а также финансирует закупку оружия через международные фонды. Кроме того, Норвегия способствует усилению украинской энергосистемы, поставляя оборудование и выделяя средства на ее восстановление после российских атак.

Недавно премьер Норвегии заявил, что правительство вскоре обратится в парламент с просьбой увеличить финансовую поддержку Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Норвегия Война в Украине
NEWS
Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв и раненых снова возросло
Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв и раненых снова возросло
DAILY
Юрий Федоренко, полк "Ахиллес": Войско выигрывает битву, а войну всегда выигрывает народ
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Юрий Федоренко, полк "Ахиллес": Войско выигрывает битву, а войну всегда выигрывает народ