Норвегия перенесет обучение украинских пилотов F-16 из Дании в Португалию

Ведомство информирует, что до конца 2024 года Норвегия будет обучать украинских летчиков в Дании. Самолеты и инструкторов для тренировок страна предоставила еще с осени 2023 года. Новый этап учений с 2025 года будет проходить уже в Португалии, поскольку наступает ее очередь принимать эстафету.

"Правительство зарезервировало средства на поддержку подготовки украинских пилотов и наземного экипажа и в 2025 году. В начале года обучение на F-16 в Дании будет прекращено. С нового года Вооруженные силы Норвегии взамен будут предоставлять инструкторов для подготовки украинских пилотов F-16 в Португалии", - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

На сайте Минобороны также указано, что эти учения являются частью вклада Норвегии в Коалицию противовоздушной обороны (ПВО), где страны делают свой вклад в развитие Военно-воздушных сил Украины.

"Я очень горжусь усилиями норвежского персонала, который работает, чтобы обеспечить украинским летчикам-истребителям, техникам и наземному персоналу наилучшую подготовку. Сейчас Португалия перенимает эстафету от Дании, хоть и на более короткий период", - подчеркнул норвежский глава Минобороны.