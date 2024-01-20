Норвегия победила в смешанной эстафете в Италии, сборная Украины не смогла удивить

Сборная Норвегии на дистанции четыре по 6 километров финишировала первой со временем 1:04:36,3 час. Цвета скандинавской команды защищали Юни Арнеклейв, Каролине Кноттен, Тарьей Бе и Йоханнес Бе.

В первую тройку претендентов Норвегия выбилась после первой стрельбы. Главным же конкурентом фаворитов стала Италия. Хозяев трассы даже вытащила в лидеры Виттоцци. Впрочем, дальше Бе-старший обошел итальянца Бионаза, а младший из братьев-скандинавов лишь нарастил преимущество.

В конце концов, на финише сборная Норвегии "привезла" итальянской команде почти четверть минуты. В общей сложности победители использовали 8 дополнительных патронов. Итальянцы же ограничились пятью, но уступили в скорости. Замкнула тройку призеров Швеция.

Сборная Украины финишировала на 9-й строчке. Команда в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Дениса Насыко и Дмитрия Пидручного обошлась без штрафных кругов. Однако использовали они аж 12 дополнительных патронов.

Итоги биатлонной смешанной эстафеты 4x6 км:

Норвегия Италия (+22,3) Швеция (+1:07,8)

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9. Украина (+3:19,7)