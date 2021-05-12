Норвегія відмовилася від використання вакцини AstraZeneca

Комітет експертів постановив, що вакцина AstraZeneca повинна бути виключена за стратегією Норвегії щодо вакцин.

Норвегія призупинила використання вакцини від AstraZeneca з 11 березня через повідомлення про утворення тромбів. Повідомлялося про п'ять таких випадків, троє людей загинули.

Уряд Норвегії передасть свої дози вакцини AstraZeneca іншим країнам.

Прем'єр також зазначила, що Норвегія оновить свою стратегію вакцинації: люди у віці від 18 до 24 років будуть рухатися вперед у черзі. Тепер їм буде запропонована вакцина після вакцинації всіх людей старше 45 років.

Норвегія також змінить пріоритети в розподілі вакцин: в райони з незмінно високим інфекційним тиском будуть відправляти 60% доз.

Уряд також підтримав призупинення використання вакцини Johnson & Johnson. Водночас її запропонують тим, хто хоче добровільно зробити щеплення саме цим препаратом.

На цей час Норвегія використовує вакцини виробництва Moderna і Pfizer/BioNTech.