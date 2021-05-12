Норвегия отказалась от использования вакцины  AstraZeneca

Комитет экспертов постановил, что вакцина AstraZeneca должна быть исключена по стратегии Норвегии в отношении вакцин.

Норвегия приостановила использование вакцины от AstraZeneca с 11 марта из-за сообщения об образовании тромбов. Сообщалось о пяти таких случаях, трое человек погибли.

Правительство Норвегии передаст свои дозы вакцины AstraZeneca другим странам.

Премьер также отметила, что Норвегия обновит свою стратегию вакцинации: люди в возрасте от 18 до 24 лет будут двигаться вперед в очереди. Теперь им будет предложена вакцина после вакцинации всех людей старше 45 лет.

Норвегия также изменит приоритеты в распределении вакцин: в районы с неизменно высоким инфекционным давлением будут отправлять 60% доз.

Правительство также поддержало приостановление использования вакцины Johnson & Johnson. В то же время ее предложат тем, кто хочет добровольно сделать прививки именно этим препаратом.

На данный момент Норвегия использует вакцины производства Moderna и Pfizer/BioNTech.