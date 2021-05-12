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Норвегія відмовилася від використання вакцини AstraZeneca

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Норвегія, Середа 12 травня 2021 23:07
Норвегія відмовилася від використання вакцини AstraZeneca Фото: Норвегія передасть свої дози вакцини AstraZeneca іншим країнам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Прем'єр Норвегії Ерна Солберг заявила, що в країні офіційно виключили препарат AstraZeneca за програмою вакцинації. Причина тому рідкісні, але серйозні побічні ефекти.

Про це повідомляти The Local.

Комітет експертів постановив, що вакцина AstraZeneca повинна бути виключена за стратегією Норвегії щодо вакцин.

Норвегія призупинила використання вакцини від AstraZeneca з 11 березня через повідомлення про утворення тромбів. Повідомлялося про п'ять таких випадків, троє людей загинули.

Уряд Норвегії передасть свої дози вакцини AstraZeneca іншим країнам.

Прем'єр також зазначила, що Норвегія оновить свою стратегію вакцинації: люди у віці від 18 до 24 років будуть рухатися вперед у черзі. Тепер їм буде запропонована вакцина після вакцинації всіх людей старше 45 років.

Норвегія також змінить пріоритети в розподілі вакцин: в райони з незмінно високим інфекційним тиском будуть відправляти 60% доз.

Уряд також підтримав призупинення використання вакцини Johnson & Johnson. Водночас її запропонують тим, хто хоче добровільно зробити щеплення саме цим препаратом.

На цей час Норвегія використовує вакцини виробництва Moderna і Pfizer/BioNTech.

Нагадаємо, Європейський союз відмовляється від закупівлі вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Зокрема, не буде оновлювати контракт на її поставку в другій половині цього року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Румунія має намір передати Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca. За словами прем'єр-міністра цієї країни Флоріна Кіцу, це буде пожертвування.

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