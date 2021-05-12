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Норвегия отказалась от использования вакцины  AstraZeneca

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Норвегия, Среда 12 мая 2021 23:07
Норвегия отказалась от использования вакцины  AstraZeneca Фото: Норвегия передаст свои дозы вакцины AstraZeneca другим странам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Премьер Норвегии Эрна Солберг заявила, что в стране официально исключили препарат AstraZeneca по программе вакцинации. Причина тому редкие, но серьезные побочные эффекты.

Об этом сообщает The Local.

Комитет экспертов постановил, что вакцина AstraZeneca должна быть исключена по стратегии Норвегии в отношении вакцин.

Норвегия приостановила использование вакцины от AstraZeneca с 11 марта из-за сообщения об образовании тромбов. Сообщалось о пяти таких случаях, трое человек погибли.

Правительство Норвегии передаст свои дозы вакцины AstraZeneca другим странам.

Премьер также отметила, что Норвегия обновит свою стратегию вакцинации: люди в возрасте от 18 до 24 лет будут двигаться вперед в очереди. Теперь им будет предложена вакцина после вакцинации всех людей старше 45 лет.

Норвегия также изменит приоритеты в распределении вакцин: в районы с неизменно высоким инфекционным давлением будут отправлять 60% доз.

Правительство также поддержало приостановление использования вакцины Johnson & Johnson. В то же время ее предложат тем, кто хочет добровольно сделать прививки именно этим препаратом.

На данный момент Норвегия использует вакцины производства Moderna и Pfizer/BioNTech.

Напомним, Европейский союз отказывается от закупки вакцины AstraZeneca от коронавируса. В частности, не будет обновлять контракт на ее поставку во второй половине этого года.

Напомним, ранее стало известно, что Румыния намерена передать Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca. По словам премьер-министра этой страны Флорина Кыцу, это будет пожертвование.

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