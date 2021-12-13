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У Норвегії заборонять продаж алкоголю в барах і ресторанах через штам "Омікрон"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Норвегії вводить нові обмеження на тлі поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Зокрема, в країні починає діяти заборона на продаж алкоголю в готелях, барах і ресторанах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними видання, крім заборони на продаж алкоголю в готелях, барах і ресторанах вводяться більш суворі обмеження в школах. Також Уряд має намір прискорити вакцинацію жителів країни, щоб стримати спалах штаму "Омікрон".

Як заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, обмеження не спрямовані на ізоляцію жителів країни. Він зазначив, що ті хто може працювати віддалено, зможуть це зробити з дому. Глава Уряду також закликав норвежців скоротити число контактів.

Нагадаємо, раніше Йонас Гар Стере заявив про плани посилити карантинні обмеження у країні через поширення коронавірусу.

Зазначимо, 13 грудня Норвезький інститут громадської охорони здоров'я (FHI) рекомендував уряду діяти негайно з посиленням карантину.

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