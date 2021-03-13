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У Норвегії трьох вакцинованих AstraZeneca медиків госпіталізували з тромбами

Автор: Юлія Струк

Трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Про це інформує газета Aftenposten.

"Сьогодні, 13 березня, ми отримали три повідомлення про серйозні випадки утворення тромбів у трьох молодих людей, які отримали вакцину AstraZeneca. Вони проходять лікування у стаціонарі", - зазначив Норвезький інститут охорони здоров'я.

Нагадаємо, у Хорватії померла жінка, яка отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Це перший смертельний випадок, який може бути пов'язаний з наслідками застосування препарату британо-шведської компанії.

Як писало РБК-Україна, вчора ряд країн, серед яких Данія, Італії, Норвегії та Ісландії, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

При цьому Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

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Новини України НорвегияВакцина
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