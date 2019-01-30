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У Норвегії помістили в психлікарню росіянина, який напав на відвідувачів супермаркету

Новини » Надзвичайні події    30.01.2019 - 17:02
У Норвегії помістили в психлікарню росіянина, який напав на відвідувачів супермаркету
Фото: місце події (nrk.no)

Сам підозрюваний заявив, що він не є екстремістом

В Норвегії 20-річного громадянина Російської Федерації, який 17 січня завдав важке ножове поранення жінці в одному з супермаркетів Осло, помістили у психіатричну лікарню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Правоохоронці вважають, що потерпілу зловмисник обрав навмання.

Сам підозрюваний заявив, що він не є екстремістом.

Нагадаємо, 17 січня 2019 року у Норвегії росіянин напав на відвідувачів супермаркету з ножем. Росіянин вдарив ножем жінку, платившую в касі після чого був затриманий поліцією, а тяжко поранена жінка госпіталізована в критичному стані.

19 січня суд заарештував 22-річного громадянина РФ на 4 тижні.

Адвокат росіянина Ола Лунде заявив, що його підзахисний раніше повідомив правоохоронцям, що мав намір провести теракти не тільки в Норвегії, але і в інших країнах.

"Моя думка така - він нестабільний і його потрібно показати лікарю", - заявив Лунді.

Також адвокат розповів, що росіянин приїхав в Норвегію Швеції і пробув недовго.

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