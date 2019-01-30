У Норвегії помістили в психлікарню росіянина, який напав на відвідувачів супермаркету

Сам підозрюваний заявив, що він не є екстремістом
В Норвегії 20-річного громадянина Російської Федерації, який 17 січня завдав важке ножове поранення жінці в одному з супермаркетів Осло, помістили у психіатричну лікарню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
Правоохоронці вважають, що потерпілу зловмисник обрав навмання.
Сам підозрюваний заявив, що він не є екстремістом.
Нагадаємо, 17 січня 2019 року у Норвегії росіянин напав на відвідувачів супермаркету з ножем. Росіянин вдарив ножем жінку, платившую в касі після чого був затриманий поліцією, а тяжко поранена жінка госпіталізована в критичному стані.
19 січня суд заарештував 22-річного громадянина РФ на 4 тижні.
Адвокат росіянина Ола Лунде заявив, що його підзахисний раніше повідомив правоохоронцям, що мав намір провести теракти не тільки в Норвегії, але і в інших країнах.
"Моя думка така - він нестабільний і його потрібно показати лікарю", - заявив Лунді.
Також адвокат розповів, що росіянин приїхав в Норвегію Швеції і пробув недовго.