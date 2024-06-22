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Норрис выиграл у Ферстаппена квалификацию Гран-при Испании

Фото: Ландо Норрис неожиданно опередил Макса Ферстаппена (x.com/McLarenF1)
Автор: Антон Федорцив

Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис завоевал поул на трассе "Каталунья-Монтмело" в Барселоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

24-летний гонщик показал лучшее время по итогам субботних заездов. Он проехал круг за 1:11.383 минуты.

В первой части квалификации выбыли пилоты "Уильямса" Сарджент и Албон, гонщики РБ Риккардо и Цунода, а также Магнуссен ("Хаас"). Во втором же сегменте прекратили борьбу Чжоу из "Кик Заубера", пилот "Астон Мартина" Стролл, гонщик "Хааса" Хюлькенберга, Боттас ("Кик Заубер") и пилот "Астон Мартина" Алонсо.

После первых попыток в финале квалификации в лидерах оказался Ферстаппен из "Ред Булла". Действующий чемпион мира более чем на десятую секунду опередил Норриса и пилота "Мерседеса" Хэмилтона. Второй круг нидерландец проехал еще лучше, но британец из "Макларена" выдал на 0.02 секунды круг быстрее.

Хэмилтон остался на третьей позиции, а компанию во втором ряду стартовой решетки ему составит соотечественник и партнер по команде Расселл. Далее расположились пилоты "Феррари" Леклер и Сайнс, гонщик "Альпин" Гасли, Перес из "Ред Булла", Окон ("Альпин") и пилот "Макларена" Пиастри.

Гран-при Испании состоится в воскресенье, 23 июня. Старт назначен на 16:00 по киевскому времени. Продолжительность – 66 кругов. Перес по итогам предыдущего этапа получил 3 позиции штрафа на старте в Барселоне.

К слову, ранее "Альпин" вернул легендарного Бриаторе в Формулу-1.

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