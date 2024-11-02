Норрис выиграл спринт Сан-Паулу с дублем "Макларена": Ферстаппен минимизировал потери подиумом

На первых метрах дистанции лидеры сохранили стартовые позиции. Самым активным был гонщик "Ред Булла" Ферстаппен, взявшийся прессинговать Леклера ("Феррари") в борьбе за третье место.

Постепенно монегаск смог стабилизировать перевес над действующим чемпионом. Однако тот продолжил держаться рядом благодаря DRS. Тем временем Норрис безуспешно пытался догнать партнера по команде Пиастри. На 18-м круге Ферстаппен все же прошел Леклера.

Тем временем проблемы с двигателем "Хааса" немца Хюлькенберга заставили действовать "Макларен". Британская конюшня приказала пилотам поменяться позициями в ожидании сейфти-кара. И действительно, как только Норрис прошел Пиастри, так стюарды активировали режим виртуального автомобиля безопасности.

Этот шаг дирекции гонки фактически сорвал камбэк Ферстаппена. Нидерландец выглядел вполне способным навязать конкуренцию обоим пилотам "Макларена". Но после возобновления гонки трехкратный чемпион мира получил мало времени, чтобы реализовать потенциал.

Итак, Норрис набрал 8 очков за победу и сократил отставание от Ферстаппена в общем зачете гонщиков на два пункта. Пиастри получил 7 очков. Дополнили топ-8 Леклер, пилот "Феррари" Сайнс, Расселл ("Мерседес"), Гасли из "Альпин" и Перес на "Ред Булле".

Классификация спринта Гран-при Сан Паулу-2024: