Немає такої норми: посол НАТО заперечив неможливість вступу України під час війни

Глава представництва НАТО в Україні Александер Вінніков розповів, чи дійсно Україна не може стати членом Альянсу поки йде війна з Росією. За його словами, у договорі про НАТО немає таких норм.

"У Вашингтонському договорі НАТО немає такої норми. Втім, врешті решт союзники мають бути переконані, що вступ нового члена посилить безпеку Альянсу. Саме тому це рішення ухвалюється колективно", - пояснив Вінніков.

Водночас глава представництва додав, що НАТО зацікавлене в тому, щоб агресія Росії проти України залишалася "червоною лінією" для Альянсу. Саме тому, як зазначив Вінніков, сили НАТО збільшують свою присутність в Чорному морі.

"Більше кораблів, більше польотів літаків, сили НАТО розміщені у Румунії, кораблі НАТО заходять до українських портів, ми проводимо спільні навчання. Все це - чіткі, конкретні кроки солідарності та підтримки, які ми плануємо продовжувати", - сказав він.