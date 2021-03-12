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На нормандській зустрічі обов'язково має бути представник США, - Кравчук

Автор: Дмитро Левицький

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає необхідною присутність представника США на зустрічі у нормандському форматі. На думку Кравчука, це змусить Росію йти на поступки.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Кравчука, США є єдиною державою, з якою буде рахуватися Росія.

"Росія має такий норов. Вона ніколи не слухає тих, кого вона не боїться. А (США - ред.) єдина країна у світі, з якою вона буде рахуватися... І Байден казав, що не дозволить Росії порушувати норми міжнародного права стосовно України. Таким чином, присутність там США могло б дати нормандському формату більше впливу та сили", - пояснив він.

Кравчук додав, що на зустрічі в нормандському форматі обов'язково має бути представник США, але не обов'язково президент. Це може бути віце-президент, держсекретар чи будь-який інший офіційний представник.

Питання залучення США до нормандського формату вже не вперше підіймається українськими політиками. Однак, як заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба, все впирається в позицію Росії, оскільки розширення чинного формату потребує згоди всіх сторін переговорів. Наразі сторонами "Нормандії" є Україна, Німеччина, Франція та Росія.

Нагадаємо, в Офісі президента вважають важливою присутність США в переговорах щодо Донбасу. Мова не лише про "Нормандію", але й про мінський формат.

Водночас у Росії заявляли, що не бачать "конструктиву" в залученні США до переговорів в нормандському форматі.

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