На нормандській зустрічі домовилися про допуск Червоного Хреста на Донбас

Під час зустрічі у нормандському форматі, яка відбулася 9 грудня в Парижі, було досягнуто домовленості про допуск гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Про це розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає РБК-Україна.

За словами Пристайка, місія Червоного Хреста зможе потрапити до місць, де утримують незаконно заарештованих та військовополонених, а також до місць поховань.

"Ми домовилися, що Червоний Хрест буде допущений на неконтрольовану територію. Ніколи за п'ять років Червоний хрест не міг потрапити ні до місць, де утримуються наші заарештовані і військовополонені, а також не могли потрапити до місць поховань", - розповів міністр.

Глава зовнішньополітичного відомства додав, що вже наступного тижня місія Червоного Хреста знову спробує потрапити на тимчасово окуповану території Донбасу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близько 750 родичів зниклих безвісти під час війни на Донбасі звернулися за допомогою до Міжнародного комітету Червоного Хреста. У Червоному Хресті зазначили, що організація надаватиме будь-яку допомогу у питанні пошуку зниклих безвісти.