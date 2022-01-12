Нормандський саміт і домовленості щодо Донбасу: у Путіна відповіли на слова Зеленського

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, на сьогодні немає розуміння, коли б міг відбутися нормандський саміт на рівні лідерів України, РФ, Німеччини та Франції, але "натяки на цю зустріч ніколи не зникали".

Він також відреагував на заяву Зеленського про те, що Київ готовий до рішень щодо врегулювання ситуації на Донбасі на новому саміті.

"Російська сторона теж готова предметно домовлятися, але перед тим, як предметно домовлятися, потрібно предметно виконати наявні домовленості. Інакше вантажити нові нездійсненні домовленості на невиконані домовленості - не думаємо, що це правильна практика", - додав Пєсков.