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Нормандський саміт і домовленості щодо Донбасу: у Путіна відповіли на слова Зеленського

Автор: Олександр Мороз

У президента Росії Володимира Путіна прокоментували заяву українського президента Володимира Зеленського про необхідність проведення нового нормандського саміту для досягнення домовленостей про припинення конфлікту. У Кремлі вважають, що спочатку необхідно виконати раніше досягнуті угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, на сьогодні немає розуміння, коли б міг відбутися нормандський саміт на рівні лідерів України, РФ, Німеччини та Франції, але "натяки на цю зустріч ніколи не зникали".

Він також відреагував на заяву Зеленського про те, що Київ готовий до рішень щодо врегулювання ситуації на Донбасі на новому саміті.

"Російська сторона теж готова предметно домовлятися, але перед тим, як предметно домовлятися, потрібно предметно виконати наявні домовленості. Інакше вантажити нові нездійсненні домовленості на невиконані домовленості - не думаємо, що це правильна практика", - додав Пєсков.

Нагадаємо, напередодні Зеленський підкреслив, що прийшов час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і Київ готовий до необхідних рішень в ході нового саміту лідерів чотирьох країн.

Зазначимо, 7 січня, Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів "нормандської четвірки" , її хочуть організувати протягом найближчих тижнів.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДонбасНормандська четвірка