Нормализация финансового состояния энергетики поможет поддержать экономику, - эксперт

"Есть еще определенный запас того, что можно сделать дополнительно – это ликвидировать долги, которые были перед энергетиками. Можно изменить прайс-кепы (ценовые ограничения на оптовом рынке электроэнергии – ред.). Это такое мнение для регулятора, нужно обеспечить ликвидность отрасли, потому что энергетикам нужна помощь", - сказал Криволап.

Он отметил, что для этого не нужно давать энергетикам какую-либо отдельную помощь, а необходимо нормализовать финансовое состояние отрасли.

Криволап также добавил, что энергетики оказывают положительное влияние на экономику, потому что потраченные на ремонт оборудования средства остаются в ней.

"Это все рабочие места, это все возможности для нашего малого и среднего бизнеса работать на наше восстановление", - подытожил он.

Напомним, Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) отмечает, что для скорейшего восстановления поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры необходимо обеспечить ликвидность энергорынка.

Также директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что для дальнейшего восстановления энергосистемы необходимо пересмотреть правила функционирования энергетического сектора и сбалансировать рынок электроэнергии.