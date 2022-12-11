RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нормализация финансового состояния энергетики поможет поддержать экономику, - эксперт

Фото: нормализация финансового состояния энергетики поможет поддержать экономику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Необходимо нормализовать финансовое состояние энергетической отрасли, чтобы энергетики могли покупать оборудование для ремонта инфраструктуры и поддерживать экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра, руководителя Центра экономического восстановления Кирилла Криволапа.

"Есть еще определенный запас того, что можно сделать дополнительно – это ликвидировать долги, которые были перед энергетиками. Можно изменить прайс-кепы (ценовые ограничения на оптовом рынке электроэнергии – ред.). Это такое мнение для регулятора, нужно обеспечить ликвидность отрасли, потому что энергетикам нужна помощь", - сказал Криволап.

Он отметил, что для этого не нужно давать энергетикам какую-либо отдельную помощь, а необходимо нормализовать финансовое состояние отрасли.

Криволап также добавил, что энергетики оказывают положительное влияние на экономику, потому что потраченные на ремонт оборудования средства остаются в ней.

"Это все рабочие места, это все возможности для нашего малого и среднего бизнеса работать на наше восстановление", - подытожил он.

Напомним, Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) отмечает, что для скорейшего восстановления поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры необходимо обеспечить ликвидность энергорынка.

Также директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что для дальнейшего восстановления энергосистемы необходимо пересмотреть правила функционирования энергетического сектора и сбалансировать рынок электроэнергии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия