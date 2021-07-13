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Nord Stream AG призупиняє прокачування російського газу по "Північному потоку"

Автор: Артур Родивилов

Компанія Nord Stream AG (засновник "Газпром") зупинить прокачування російського газу по обох нитках газопроводу "Північний потік" на час проведення робіт з планового технічного обслуговування. Ремонт проводитимуть з 13 по 23 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

В рамках робіт буде проведено тестування механічних компонентів, а також систем автоматизації для забезпечення ефективності та безпеки експлуатації газопроводу.

"Графік і план робіт з технічного обслуговування газопроводу були завчасно узгоджені з партнерами Nord Stream AG з транспортування газу вище і нижче по потоку", - повідомили в компанії.

Російський "Газпром" не став нарощувати постачання газу до Європи, відмовившись замовляти додаткові потужності прокачування через українську газотранспортну систему. До того ж минулого тижня на ремонт зупинили газопровід "Ямал-Європа", що додало напруженості ринку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав США не допустити завершення будівництва і запуску "Північного потоку-2". За словами Зеленського, таким чином Європа "дає зброю в руки ворогові".

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Північний потік-2газ