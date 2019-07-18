Михайла Ноняка відсторонили від обов'язків глави "Укртрансбезопасності". Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент заявив, що Ноняка відсторонили через вітсутність належного контролю за будуванням українських доріг.

"Якщо взяти "Укртрансбезпеку", Україна щорічно витрачає 4 мільярди гривень на дороги, а їх немає. Вони становляться все гірше і гірше. Навіть ті , які побудували, вони дуже неякісні. Саме через вітсутність належного контролю, вчора за значні недоліки в роботі… ми відстронили від виконання обов’язків керівника "Укртрансбезпеки". За такими оборудками стоять найвищі посадовці. Тут має бути реагування антикорупційних органів", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, ще у травні 2018 року міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що ініціював звільнення керівника "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка. Раніше, 11 квітня, Кабмін усунув Ноняка від посади і призначив службове розслідування. Згодом його було поновлено на посаді.

РБК-Україна писало, що сьогодні в Офісі президента триває засідання Національної ради з питань антикорупційної політики. На ньому Зеленський заявив про ще одну масштабну схему в оборонній сфері.