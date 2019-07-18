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Ноняка відсторонили від обов'язків глави "Укртрансбезопасності"


Ноняка відсторонили через вітсутність належного контролю за будуванням українських доріг

Михайла Ноняка відсторонили від обов'язків глави "Укртрансбезопасності". Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент заявив, що Ноняка відсторонили через вітсутність належного контролю за будуванням українських доріг.

"Якщо взяти "Укртрансбезпеку", Україна щорічно витрачає 4 мільярди гривень на дороги, а їх немає. Вони становляться все гірше і гірше. Навіть ті , які побудували, вони дуже неякісні. Саме через вітсутність належного контролю, вчора за значні недоліки в роботі… ми відстронили від виконання обов’язків керівника "Укртрансбезпеки". За такими оборудками стоять найвищі посадовці. Тут має бути реагування антикорупційних органів", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, ще у травні 2018 року міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що ініціював звільнення керівника "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка. Раніше, 11 квітня, Кабмін усунув Ноняка від посади і призначив службове розслідування. Згодом його було поновлено на посаді.

РБК-Україна писало, що сьогодні в Офісі президента триває засідання Національної ради з питань антикорупційної політики. На ньому Зеленський заявив про ще одну масштабну схему в оборонній сфері.

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