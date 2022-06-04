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Не номери, а фікція. Стало відомо, які сім-карти продають жителям Херсона

Фото: херсонцям продають сім-карти, на які не можна завести акаунти (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В окупованому Херсоні місцевим жителям продають сім-карти нібито російського оператора "На зв'язку". Однак ці номери не ідентифікуються інтернет-ресурсами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Мост".

Видання з посиланням на жителів Херсона пише, що на номери оператора "На зв'язку" неможливо провести онлайн-реєстрацію, створити акаунт Google, зареєструватися в соціальних мережах та інших ресурсах. Таким чином, даний оператор не є офіційним російським, оскільки на інших операторів таких обмежень немає.

Видання зазначає, що цей оператор є аналогом "Фенікса" і "Лугакома" на окупованому Донбасі. Відзначимо, на номери цих операторів все-таки заводяться акаунти в соціальних мережах і месенджерах.

"Мост" пише, що російський зв'язок в Херсонській області працює з перебоями, а мобільного інтернету взагалі немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсонській області запрацював зв'язок операторів "Київстар" і "Водафон", яку російські окупанти відключали на кілька днів.

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ХерсонВійна Росії проти України