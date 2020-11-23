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Номер 800 підійде і для інтернет-магазину, і для колл-центру

Прес-релізи, Понеділок 23 листопада 2020 15:07
Номер 800 підійде і для інтернет-магазину, і для колл-центру

Якщо у Вас виникло питання, як залучити нових клієнтів і розширити вплив своєї компанії - почніть з малого, зверніть увагу на контактний номер для зв'язку. Якщо він починається не з 800 - то пора це міняти в терміновому порядку. Сучасний споживчий ринок досить розпещений, щоб зацікавити клієнта і підштовхнути його в свою сторону, потрібно використовувати хитрі маркетингові ходи. Міські номери з кодом міста, або мобільні різних операторів відразу підкреслюють вузьке географічне розташування, а значить і відсутність масштабу. Та й платити власні гроші той, хто телефонує навряд чи захоче, а ось безкоштовний дзвінок, з широким вибором голосового меню відразу дасть знати - Ви готові до діалогу і цінуєте кожного клієнта.

Великі компанії завжди відрізнялися цими заповітними 800 і вартість такого номера була пристойною, починаюча компанія дозволити собі такого не могла. АТС Zadarma змінює стандарти і тепер підключити номер 800 може кожен. Для зручності і максимального задоволення потреб користувачів хмарної АТС, ми впровадили кілька тарифних планів.

Чому обирають Zadarma?

  • моментальне безкоштовне підключення обраного номера;
  • настройка за 5 хвилин;
  • відсутність абонентської плати;
  • від 30 до 100 вхідних ліній;
  • можливість розширювати пакети послуг при необхідності;
  • переадресація номера
  • інтеграція з CRM і власна безкоштовна CRM Zadarma
  • статистика, можливість запису розмови і розпізнавання мови.

При підключенні номера 800, Ви отримуєте видимі переваги:

  • оператори доступні для клієнтів цілодобово;
  • за допомогою встановлених програм і ip-телефонів приймати і здійснювати дзвінки можна з будь-якої точки світу, що актуально через введення режиму карантину;
  • номер легко запам'ятовується;
  • викликає довіру з боку потенційних клієнтів;
  • підкреслює серйозний підхід до справи, служить частиною бренду компанії;
  • показує турботу про своїх клієнтів - дзвінок обходиться безкоштовно і можна спокійно обговорити деталі.

На початковому етапі Ви можете підключити найпростіший тарифний пакет - без абонентської плати, але з високою якістю зв'язку і з широкими можливостями. У разі необхідності, Ви можете перейти а тарифні плани з розширеними настройками, великою кількістю гігабайт в хмарі для зберігання записів розмов, що входять лініями і віртуальним номером. Який би пакет ви не вибрали, Вам доступні кімната для відеоконференцій, голосове меню (від 3 до 10 пунктів) і безкоштовна інтеграція з CRM. 24/7 Ви доступні в онлайн підтримки, і навіть не перебуваючи на робочому місці виконуєте свої функції і обов'язки.

Хмарна АТС Zadarma допоможе залучити нових клієнтів. Підключивши безкоштовний номер 800, ви здивуєтеся, як зросте потік тих, що дзвонять, збільшується клієнтська база, і зростає рівень довіри до компанії.

Вибирайте свій пакет - Стандарт, Офіс або Корпорація, щоб показати свою надійність, престижність і рівень.

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