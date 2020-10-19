Nokia побудує на Місяці вишки 4G

Фінська компанія Nokia отримала від американського космічного агентства NASA контракт на розгортання бездротових систем зв'язку 4G на Місяці. Там планують побудувати базу до 2028 році.

Про це пише CNN.

Реалізацією проекту буде займатися Bell Labs - дочірня компанія Nokia, разом з інжиніринговою компанією Intuitive Machines.

Bell Labs отримає від NASA 14,1 млн доларів для роботи над проектом. У космічному агентстві заявили, що мережа 4G забезпечить на Місяці більше надійний зв'язок, ніж радіосигнали. Як і на Землі, місячну мережу 4G планують згодом модернізувати до стандарту 5G.

Наголошується, що в Bell Labs придумали технологію, яка дозволяє робити вишки меншого розміру. Діапазон їх сигналу більш обмежений, ніж у традиційних, але вони споживають менше енергії і більше підходять для перевезення в космічному апараті. На Землі вишки Bell Labs застосовують для створення мереж 5G.

NASA хоче побудувати місячну базу до 2028 року. На створення технологій, які будуть потрібні для вирішення цієї задачі, агентство виділило 370 млн доларів. Їх отримають компанії, що працюють над рішеннями в області бездротового зв'язку, виробництва електроенергії, робототехніки тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що NASA перенесло перший контрактний політ приватного пілотованого корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції.

Відзначимо, 30 травня компанія SpaceX і NASA здійснили успішний запуск приватного космічного корабля Crew Dragon до МКС. Вперше за 11 років американські астронавти не полетіли на російському "Союзі".