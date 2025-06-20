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Нокаут в стиле Усика. Украинец Лозан уничтожил соперника на турнире WBC: эффектное видео

Пятница 20 июня 2025 14:58
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Нокаут в стиле Усика. Украинец Лозан уничтожил соперника на турнире WBC: эффектное видео Украинский боксер Даниил Лозан уничтожает соперников один за другим (фото: instagram.com/lozan)
Автор: Анна Шиканова

Украинский боксер Даниил Лозан вышел в следующий этап Гран-при WBC, одержав эффектную победу нокаутом над Эриком Басраной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лозан - Басрана: как прошел бой

22-летний Лозан (14-0, 9 KO) продолжил свою беспроигрышную серию на профессиональном ринге, одержав убедительную победу во втором круге престижного турнира WBC Grand Prix в первом полусреднем весе.

В поединке второго раунда Гран-при украинец досрочно победил канадца Эрика Басрана (8-1, 3 KO), отправив соперника в нокдаун трижды в течение третьего раунда.

Бой завершился техническим нокаутом в пользу Даниила, что стало уже девятой досрочной победой в его карьере.

Как Лозан шел к этому бою

На первом этапе турнира Даниил уверенно прошел Камронбека Эшматова из Узбекистана (10-2, 7 KO), одержав победу единогласным решением судей: 58:55, 59:54, 59:54.

Лозан, которого некоторые называют "новым Усиком", считается одним из самых перспективных украинских боксеров своей весовой категории, а выступление на Гран-при WBC может открыть ему двери к титульным боям на мировом уровне.

Добавим, что WBC Grand Prix - это серия турниров под эгидой Всемирного боксерского совета, которая дает молодым боксерам возможность побороться за высокие позиции в рейтингах и официальные титульные шансы.

Следующий соперник Лозана в четвертьфинале турнира будет определен в ближайшее время.

Напомним, ранее Александр Усик сказал, кто станет новым абсолютным чемпионом мира в хевивейте после него

Также недавно "Украинский Лев" назвал лучшего за себя боксера, которого он считает "номером один" прямо сейчас.

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