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Ноги отмерзают. Россиянин рассказал об условиях на фронте и отсутствии помощи (перехват)

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Россия, Воскресенье 09 апреля 2023 19:40
Ноги отмерзают. Россиянин рассказал об условиях на фронте и отсутствии помощи (перехват) Фото: россиянин рассказал об условиях на фронте и отсутствии помощи (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный в разговоре с подругой пожаловался на ужасающие условия в армии и отсутствие военного оборудования и помощи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Украины.

Во время разговора знакомая спросила у россиянина об общем знакомом, погибшем на фронте. Она жаловалась, что тело оккупанта не смогли забрать с поля боя и похоронить. В ответ на это россиянин заявил, что тело погибшего оккупанта не получится унести в ближайшее время.

Он также посетовал, что им не поступает вооружение и снабжение.

"У нас нет ни техники, ни вооружения. Вода замороженная приезжает, хавку не на чем греть, огня нет. Ноги потихоньку отмерзают, вещей до сих пор нет, ник*я не приехало", - говорит россиянин.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили одно из подразделений россиян и заняли их позиции.

Также мы писали, что украинские десантники уничтожили полевой лагерь врага в Донецкой области.

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