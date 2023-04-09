Ноги отмерзают. Россиянин рассказал об условиях на фронте и отсутствии помощи (перехват)
Российский военный в разговоре с подругой пожаловался на ужасающие условия в армии и отсутствие военного оборудования и помощи.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Украины.
Во время разговора знакомая спросила у россиянина об общем знакомом, погибшем на фронте. Она жаловалась, что тело оккупанта не смогли забрать с поля боя и похоронить. В ответ на это россиянин заявил, что тело погибшего оккупанта не получится унести в ближайшее время.
Он также посетовал, что им не поступает вооружение и снабжение.
"У нас нет ни техники, ни вооружения. Вода замороженная приезжает, хавку не на чем греть, огня нет. Ноги потихоньку отмерзают, вещей до сих пор нет, ник*я не приехало", - говорит россиянин.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили одно из подразделений россиян и заняли их позиции.
Также мы писали, что украинские десантники уничтожили полевой лагерь врага в Донецкой области.
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