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Вночі бойовики стріляли з гранатомета поблизу Мар'їнки

Донбас, Субота 03 жовтня 2020 08:00
Вночі бойовики стріляли з гранатомета поблизу Мар'їнки
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

З початку доби 3 жовтня неприцільними пострілами бойовики провокували українських військових поблизу Мар’їнки. Зафіксовано два постріли з ручного протитанкового гранатомета та три черги зі стрілецької зброї.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. В інших районах уздовж лінії зіткнення спостерігалася тиша.

Крім того, минулої доби, 2 жовтня, у районах відповідальності українських бригад було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Так, російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем неподалік населеного пункту Авдіївка. Окрім того, двічі впродовж доби ворог застосував стрілецьку зброю поблизу Водяного.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.

Нагадаємо, за добу 1 жовтня спостерігачі Спеціальної моніторіговой місії ОБСЄ зафіксували на Донбасі 5 порушень режиму припинення вогню.

РБК-Україна писало, що для гасіння пожеж в Луганській області 1 жовтня були отримані гарантії тиші від проросійських бойовиків на Донбасі.

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