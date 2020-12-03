Нічні заморозки та сніг у чотирьох областях: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 3 грудня, в Україні очікується прохолодна погода зі снігом у чотирьох областях. Температура повітря вдень в регіонах буде становити від -1 до +11, а вночі на території усієї країни спостерігатимуться заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сніжитиме сьогодні у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. У всіх інших регіонах буде похмура погода, однак без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від 0 до +8, а вночі від -6 до -2 градусів.

У центральних та північних областях температура повітря вдень очікується від 0 до +4. Вночі вона опуститься до -4 -1.

У західних та південних регіонах стовпчики термометрів вдень покажуть 0 +11, а вночі температура повітря буде в межах -6 +1.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде похмуро. Температура повітря вдень складе -1 +3 градуси, а вночі -4 0.

Нагадаємо, в Україні найближчими днями очікується мокрий сніг та ожеледиця. Разом з тим, 4-5 грудня слід очікувати потепління.

Крім того, погода в Україні 3 грудня опиниться між циклоном з Європи, і антициклоном, який "тисне" зі Сходу. Наша країна буде посередині цих процесів, що обумовить синоптичну ситуацію.