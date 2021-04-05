Нічні заморозки та дощі на сході: прогноз погоди на сьогодні

В Україні погода вдень буде "плюсовою", на півдні до +12. Втім, вночі ще будуть заморозки.
У західних областях мінлива хмарність та сухо, вдень буде +8+11, а вночі -1-4. На півночі країни вдень буде теж без опадів, температура повітря складе +8+11, а вночі -1-3.
На сході України сьогодні йдуть дощі. Там температура повітря вдень складе +8+11, а вночі -1+1. На півдні країни буде сухо тільки в Одеській області. В південних регіонах вдень буде +9+12, а вночі +1+4.
У Києві сьогодні буде мінлива хмарність та сухо. Температура повітря вдень складе +8+10, а вночі від 0 до -2.
Нагадаємо, в ніч на 2 квітня у Карпатах випало до 15 сантиметрів снігу.
Крім того, синоптики з Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода в Україні у квітні.