Нічні заморозки та дощі на сході: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у всіх регіонах

У західних областях мінлива хмарність та сухо, вдень буде +8+11, а вночі -1-4. На півночі країни вдень буде теж без опадів, температура повітря складе +8+11, а вночі -1-3.

На сході України сьогодні йдуть дощі. Там температура повітря вдень складе +8+11, а вночі -1+1. На півдні країни буде сухо тільки в Одеській області. В південних регіонах вдень буде +9+12, а вночі +1+4.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде мінлива хмарність та сухо. Температура повітря вдень складе +8+10, а вночі від 0 до -2.