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Нічні заморозки та дощі на сході: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні погода вдень буде "плюсовою", на півдні до +12. Втім, вночі ще будуть заморозки.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх регіонах

У західних областях мінлива хмарність та сухо, вдень буде +8+11, а вночі -1-4. На півночі країни вдень буде теж без опадів, температура повітря складе +8+11, а вночі -1-3.

На сході України сьогодні йдуть дощі. Там температура повітря вдень складе +8+11, а вночі -1+1. На півдні країни буде сухо тільки в Одеській області. В південних регіонах вдень буде +9+12, а вночі +1+4.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде мінлива хмарність та сухо. Температура повітря вдень складе +8+10, а вночі від 0 до -2.

Нагадаємо, в ніч на 2 квітня у Карпатах випало до 15 сантиметрів снігу.

Крім того, синоптики з Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода в Україні у квітні.

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