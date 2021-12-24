Нічні морози та мокрий сніг: якою буде погода на святкових вихідних

Поточний тиждень в Україні був морозний і сніжний, але закінчиться він потеплінням. У більшості регіонів йтиме мокрий сніг з дощем, однак у деяких буде світити сонце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру .

За даними синоптиків на католицьке Різдво очікується сонячна погода на півдні і в центрі, а мокрий сніг з дощем буде на заході, півночі і сході.

Погода в суботу

У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях у суботу стовпчики термометрів піднімуться до +1...+3. Вночі можливий мокрий сніг, вдень - сніг з дощем.

На півдні, а також у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях опадів не передбачається, температура вдень - -1...+7, вночі -1 ... -4.

На решті території України в суботу пройдуть дощі з мокрим снігом. Середня температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +3, вночі - від -1 до -4.

Погода в неділю

В кінці тижня в північно-західних, північних і центральних регіонах встановиться погода без істотних опадів, стовпчики термометрів покажуть -2...-6.

Тільки на Закарпатті, у Львівській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Луганській та Донецькій областях очікуються опади. Стовпчики термометра там вдень піднімуться максимум до 0 градусів, вночі -0 ... -3.

Погода в понеділок

Останній тиждень 2021 року розпочнеться з дощу з мокрим снігом майже у всіх регіонах України.

Опади обійдуть тільки Сумську, Харківську та Чернігівську області.

Морозна погода в понеділок (до -1...-6) очікується у всіх областях, крім Миколаївської, Херсонської, Одеської та Закарпатської. Тут буде помірно прохолодно - +2...-2.