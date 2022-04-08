RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічний обстріл в Одеській області. Ракети були випущені з Криму, є постраждалі

Фото: Одеську область атакували ракетами з Криму (t me Tsaplienko)
Автор: Наталія Юрченко

Обстріл в Одеській області, який стався в ніч на 8 квітня, був здійснений з території Криму. Російські окупанти випустили три керовані ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

В результаті обстрілу були пошкоджені 2 будівлі, є постраждалі. Наразі інформація про них уточнюється.

Також в Одеській області активізувалися диверсанти, які інформують ворога та поширюють панічні настрої. Окупанти проводять розвідку на морі, блокуючи українські порти й судна в них.

У Миколаївській та Херсонській області українські захисники суттєво відсунули ворога, проте російські війська обстрілюють території, з яких відійшли. Цілями залишаються об'єкти інфраструктури.

На південному напрямку ЗСУ за добу знищили два БПЛА "Орлан-10", 7 одиниць ворожої техніки та 15 осіб живої сили.

Нагадаємо, сьогодні вночі стало відомо про ракетний удар в Одеській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниОдесаКрим