Нічний обстріл Харкова: Терехов розповів про наслідки атаки окупантів

Російські окупанти в ніч на 15 серпня завдали удару по Слобідському району Харкова. На щастя, жертв чи постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.
Мер зазначив, що ворог атакував близько 02:50 години.
"Був обстріляний Слобідський район. Попадання на територію одного з підприємств міста", - розповів Терехов.
За його словами, інформації про загиблих чи поранених немає.
Нагадаємо, росіяни вночі 15 серпня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Для удару по місту ворог використав реактивні системи залпового вогню.
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