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Нічний обстріл Охтирки. Прокуратура відкрила кримінальну справу

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Охтирка, Вівторок 08 березня 2022 18:23
Нічний обстріл Охтирки. Прокуратура відкрила кримінальну справу Фото: в Охтирці під час авіаудару загинула людина (t.me/Украина_Сейчас)
Автор: Наталія Юрченко

За фактом нічго обстрілу Охтирки Сумської області відкрита кримінальна справа. В результаті дій окупантів загинула одна людина, ще 14 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Слідчі встановили, що російські війська почали атаку близько 22:43. Протягом двох годин загарбники обстрілювали Охтирку з військової авіації та ракетної зброї. В результаті було пошкоджену будівлі міської ради, будинку культури, "Універмагу", житлові будинки та залізничний вокзал.

Крім того, під час бомбардувань одна людина отримала смертельні поранення, 14 травмувалися. Точна кількість потерпілих ще уточнюються.

"Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Сумах був створений зелений коридор для евакуації мирного населення.

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