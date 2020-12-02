Нічний мороз до -11 та дощ зі снігом: прогноз погоди на сьогодні

У середу, 2 грудня, в Україні буде спостерігатися прохолодна погода зі снігом у центральних та північних областях та дощем на півдні. Температура повітря вдень буде коливатись від -3 до +7, а вночі у деяких західних областях вона опуститься до -11 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у Чернігівській, Сумській, Житомирській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях буде йти сніг. У Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в Криму очікується дощ. На всій іншій території буде мінлива хмарність без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатись від -3 до +3 тепла, а вночі від -11 до -4 градусів.

У центральних та північних областях температура повітря буде в межах -3 +2 градуси, а вночі стовпчики термометрів покажуть від -4 до 0 градусів.

У південних та східних областях температура повітря вдень становитиме від -1 до +7, а вночі там очікується від -4 до +4 градусів.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде йти сніг. Температура повітря вдень складе -1 +1 градус, а вночі -4 -1.

Нагадаємо, у ніч з 30 листопада на 1 грудня в Україні погіршилась погода. Снігом засипало до 8 областей.

Також РБК-Україна писало, що грудень в Україні розпочнеться з дощів та мокрого снігу у частині областей України.