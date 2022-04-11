У ЗСУ розповіли про бої та ворожі втрати на півдні України

Українські військові продовжують утримувати звільнені від російських території та населені пункти на південному рубежі оборони під ворожими артобстрілами, і завдають противнику відчутних втрат в живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оперативного Командування "Південь".

В Одеській області поточна оперативна обстановка виглядає так: на Миколаївському і Херсонському напрямку війська РФ продовжують оборонятися і намагаються відновити сили та ресурс, щоб перейти до наступу.

"З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування критичної інфраструктури, ворог здійснив 3 ракетних удари по населеним пунктам Миколаївської області. На щастя, постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.

Серед нових трофеїв бійців ЗСУ - багатоцільовий транспортер, а також влучно знищені танк Т-72 та 3 безпілотники типу "Орлан-10" противника. За добу на південному фронті ворожі втрати склали 84 рашистів та 13 одиниць техніки.

"Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на позиціях блокування портів та системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку", - розповіли в ОК "Південь".