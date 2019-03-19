"Нобелівську премію з математики" вперше присудили жінці

Абелівську премію за 2019 рік присудили професор Техаського університету в Остіні Карен Уленбек

Норвезька академія наук і літератури присудила Абелівську премію (також відома як "Нобель" з математики) за 2019 рік професору Техаського університету в Остіні Карен Уленбек. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт нагороди.

Уленбек була удостоєна премії за новаторські досягнення в областях геометричних рівнянь з приватними похідними, калібрувальної теорії та інтегровних систем. Академіки відзначили фундаментальне вплив її робіт на аналіз, геометрію і математичну фізику.

Уленбек стала першою жінкою в історії Абеля, яка отримає цю премію, йдеться в повідомленні. Нагороду їй на церемонії в Осло 21 березня, за традицією, вручить король Норвегії Харальд V, професор отримає 6 млн норвезьких крон (700 тис. доларів)

"Визнання досягнень Уленбек повинно було бути набагато вище, оскільки її робота привела до ряду найбільш важливих досягнень у галузі математики за останні 40 років", - проводяться в релізі слова члена Норвезького королівського товариства наук і літератури Джим Аль-Халілі.

Нагадаємо, 10 грудня в Норвегії Нобелівську премію миру вручили хірурга Дені Муквеге з Демократичної Республіки Конго (ДРК) і правозахисниці з Іраку Наді Мурад Басі Таха.