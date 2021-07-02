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У НКРЕКУ прокоментували обвал трейдерами цін електроенергії нижче собівартості АЕС

Автор: РБК-Україна

Енергетичний регулятор НКРЕКП висловив стурбованість зниженням доходів трейдерів при перепродажі електроенергії державних АЕС на біржі через перехід електростанцій на продаж електроенергії безпосередньо споживачам за прямими договорами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НКРЕКП, оприлюднене ввечері 2 липня.

"У перші дні липня 2021 на ринку "на добу вперед" (РДВ) спостерігається різке зниження ціни, викликане виведенням попиту з ринку "на добу вперед" на ринок двосторонніх договорів (РДВ)", - йдеться в заяві регулятора.

Регулятор засудив рішення реальних виробників збільшити обсяг продажу електроенергії за двосторонніми договорами, до якого вони вимушено вдалися через цінові махінації трейдерів на "ринку на добу вперед".

"Нетипова поведінка учасників ринку викликає серйозні питання і підтверджує проблему надмірної ринкової влади окремих гравців, які можуть знижувати ціну РДВ (шляхом зменшення попиту) або підвищувати ціну РДВ (шляхом зменшення пропозиції і збільшення попиту)", - заявив регулятор НКРЕКП.

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики, НАЕК "Енергоатом" і держкомпанія "Центренерго" закликали НКРЕКП припинити махінації трейдерів з перепродажем електроенергії державних компаній.

НКРЕКП тричі відмовилося усувати махінації, заявивши про неприпустимість "утиску прав трейдерів".

Крім того, регулятор також звинуватив "Енергоатом" і Міненерго в непрофесіоналізмі і неефективності.

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Електроенергія