НКРЕКП планує створити нові фінансові проблеми "зеленим" інвесторам, - нардеп

Національна комісія з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на своєму засіданні 23 грудня планує внести зміни до постанови №641, що створить нові фінансові проблеми для інвесторів в "зелену" енергетику.

Про це написала народний депутат фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер у Facebook.

"Регулятор вирішив знищити ринок електроенергії, змінивши формули та збільшивши фінансову заборгованість ДП "Гарантований покупець" мінімум на 11,5 млрд грн. Також пропонується перекласти відповідальність за промахи у виконанні прогнозів "Гарантованого покупця" на виробників ВДЕ, а у разі несплати штрафів виробника ВДЕ буде дуже легко виключити з "балансуючої групи", - написала нардеп.

Вона зазначила, що позитивне рішення НКРЕКП щодо таких змін - це злочин проти всього енергетичного ринку.

"Воно фактично призведе до знищення виробників ВДЕ та відтоку усіх міжнародних інвестицій. Крім того, воно штовхає весь енергетичний сектор в руки до країни агресора", - додала Буймістер.

За її словами, коли прем’єр-міністр та очільник Міненерго брали на себе зобов’язання забезпечити розв’язання фінансової кризи задля забезпечення національної енергетичної безпеки, інвестори вкотре пішли на поступки. Вони погодились посилити власну відповідальність за створення небалансів - похибку між очікуваним та фактичним об'ємом генерації зеленої енергії.

"Тобто ще раз виступили у якості "камікадзе", оскільки в Україні взагалі немає належної системи прогнозування погодних умов. Без неї прогнозування генерації дуже ускладнене та вимагає закупівлі станціями дуже дорогого обладнання", - сказала депутатка.

Вона підкреслила, що всі очікували, що НКРЕКП затвердить просту методику, за якою буде зрозуміло - як вирахувати обсяг електричної енергії, яка не була згенерована, а також чим було створено дисбаланс в групі виробників електричної енергії з альтернативних джерел.

"Замість цього регулятор знищує не тільки перспективи розвитку більш екологічної та чистої генерації в Україні, а і ставить під сумнів євроінтеграційний курс України та несе загрозу для усієї української економіки. Вимагаю переглянути рішення Регулятора та направити відповідний проект постанови НКРЕКП на доопрацювання", - зазначила Буймістер.

Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Окрім того, Кабмін не заклав в держбюджет на 2021 рік 20% коштів на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.

За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію.

Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.