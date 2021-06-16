НКРЕКП відмовилася припинити махінації трейдерів з цінами на електроенергію, - нардеп

НКРЕКП знову відкинула пропозиції Міністерства енергетики і відмовилася припинити цінові махінації трейдерів на ринку електроенергії.

Про це повідомила народний депутат Людмила Буймістер у Facebook.

"Два тижні тому керівництво комісії просило дати їм ще трохи часу, аби зупинити махінації з цінами і грабунок держкомпаній. Натомість НКРЕКП сьогодні прийняла абсолютно безглузде рішення, яке навпаки цементує схеми і зловживання на оптовому ринку", - зазначила нардеп.

Вона зазначила, що відмова НКРЕКП ліквідувати схеми на ринку - це верх лицемірства і цинізму.

"Замість припинення зловживань трейдерів, які паразитують на АЕС, комісія просто підняла планку максимальної ціни, за якою виробники мають право продавати свій струм. Це абсолютно недолуге рішення! Який сенс від максимальних цін у 2,66 грн/кВт год, коли через махінації трейдерів ціни падають до 40 коп.", - наголосила нардеп.

Зволікання НКРЕКП, за її словами, коштували "Енергоатому" мінімум 1 млрд гривень за останні два тижні.

"Сьогоднішнє рішення нагадує спробу членів НКРЕКП заробити собі на золотий парашут перед неминучим звільненням", - підсумувала Буймістер.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити на вимогу Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію "Енергоатом" у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.