НКРЕКП обмежило цінові маніпуляції трейдерів на 4 дні

Тарифний регулятор НКРЕКП на екстреному засіданні вирішив на 4 дні заборонити трейдерам-спекулянтам перепродувати електроенергію державних АЕС нижче її собівартості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне засідання комісії, яке транслювалося на YouTube-каналі комісія.

"Як реанімаційну дію ми встановлюємо мінімальний прайс-кеп у розмірі тарифу "Енергоатому"до четверга включно. Це точно не ринкова дія, це реанімаційна дія, зараз коли ринок ліг. Ми встановлюємо фактично мінімальний прайс-кеп на рівні ціни виробництва "Енергоатому", - заявив голова комісії Валерій Тарасюк. За його словами, ця ціна становитиме 73,4 коп./кВт год.