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НКРЕКП обмежило цінові маніпуляції трейдерів на 4 дні

Автор: РБК-Україна

Тарифний регулятор НКРЕКП на екстреному засіданні вирішив на 4 дні заборонити трейдерам-спекулянтам перепродувати електроенергію державних АЕС нижче її собівартості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне засідання комісії, яке транслювалося на YouTube-каналі комісія.

"Як реанімаційну дію ми встановлюємо мінімальний прайс-кеп у розмірі тарифу "Енергоатому"до четверга включно. Це точно не ринкова дія, це реанімаційна дія, зараз коли ринок ліг. Ми встановлюємо фактично мінімальний прайс-кеп на рівні ціни виробництва "Енергоатому", - заявив голова комісії Валерій Тарасюк.

За його словами, ця ціна становитиме 73,4 коп./кВт год.

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики України закликало НКРЕКП заборонити трейдерам заявляти до продажу електроенергію АЕС нижче її реальної собівартості ще в кінці травня.

Однак тоді звернення Міністерства були проігноровані НКРЕКП, яка заявила про неприпустимість утиску прав трейдерів.

Як писало РБК-Україна, 3 липня через махінації трейдерів-спекулянтів ціна на РДН обвалилася до історичного мінімуму 37,7 коп./кВт.година, що кратно нижче собівартості виробництва АЕС.

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Електроенергія