Пропонований НКРЕКП принцип RAB-тарифоутворення суттєво відрізняється від успішної європейської практики та не дозволить пропорційно оновлювати старі електромережі та будувати нові. Такий підхід пропонував уряд Миколи Азарова у 2013 році, але він не виправдав себе та не показав ефективності.

Про це йдеться в дослідженні Аріеля Коена та Владислава Іноземцева "Securing Capital Investment in Ukraine’s Grid: The Road to the Future".

Експерти стверджують, що проект методології впровадження стимулюючого тарифу (RAB-тарифу), що запропонувала НКРЕКП, має спільні риси з проваленою у 2013 році реформою тарифоутворення для операторів системи розподілу уряду прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Зокрема, мова йде про схожість в підході до розділення баз активів операторів розподілу електроенергії на "старі" та "нові" та нарахування різних ставок на ці бази. За матеріалами дослідження, при моделі RAB-тарифу, що пропонує НКРЕКП зараз - нові інвестиції будуть винагороджуватися фіксованою ставкою доходності 15% щорічно, тоді як на "старі" активи пропонують нараховувати лише 1% доходності.

"Такий підхід повертає нас до плану 2013 року, коли ставки доходності були встановлені на рівні 14,79% і 0-2% відсотків на рік. Пропонований принцип суттєво відрізняється від європейської практики", - зазначається в дослідженні.

На думку експертів, така модель RAB-тарифу мотивуватиме власників мережі будувати нові лінії, що може допомогти зменшити втрати електроенергії та оптимізувати споживання електроенергії. Але це не вирішує головну проблему національної електромережі - старіння радянської інфраструктури.

"Якщо застаріла інфраструктура починає виходити з ладу, нові об'єкти не вирішать проблему", - переконані дослідники.

Другий недолік - проблеми з визначенням баз активів як "старої" або "нової". Оскільки немає чіткого розуміння як здійснювати поділ.

Нагадаємо, раніше Адріан Прокіп, старший науковий співробітник Інституту Кеннана (США), експерт з енергетики Українського інституту майбутнього, заявив, що реформа тарифоутворення від державного Регулятора це симуляцією, а не стимуляцією інвестицій в електромережі.