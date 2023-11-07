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НКРЭКУ заявляет о дальнейшей либерализации рынка электроэнергии

Фото: НКРЭКУ заявляет о дальнейшей либерализации рынка электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) работает над дальнейшей либерализации рынка электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НКРЭКУ.

В нем отмечается, что 9 ноября 2023 года НКРЭКУ планирует рассмотреть вопрос о пересмотре прайс-кепов на организованных сегментах рынка электрической энергии.

"Принятие этого решения является очередным шагом регулятора в направлении дальнейшей либерализации рынка электрической энергии, а также синхронизации стандартов работы на украинском рынке с европейскими рынками, что является обязательным условием обретения Украиной членства в ЕС", - подчеркнули в регуляторе.

НКРЭКУ замечает, что пересмотр прайс-кепов и расширение временных пределов их действия создает финансово-экономические основания для работы на рынке высокоманевренной (пиковой) распределенной генерации, что особенно важно для усиления надежности энергосистемы во время прохождения зимы в условиях войны.

"Это станет эффективным инструментом для улучшения инвестиционного климата в стране, в частности привлечения инвестиций в энергетическую отрасль", - подчеркнули в Регуляторе.

Ранее государственное предприятие "Оператор рынка" заявляло, что для полной синхронизации с энергорынком Евросоюза прайс-кепы в Украине необходимо установить на европейском уровне.

Также глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трофимец заявлял, что предложенное увеличение прайс-кепов не поможет упростить импорт электроэнергии.

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Электроэнергия