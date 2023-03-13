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НКРЭКУ создало условия для обвала рынка электроэнергии или банкротства Гарпока, - эксперт

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Понедельник 13 марта 2023 16:18
НКРЭКУ создало условия для обвала рынка электроэнергии или банкротства Гарпока, - эксперт Фото: НКРЭКУ создало условия для обвала рынка электроэнергии или банкротства Гарпока (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), создала условия для обвала рынка электроэнергии или для искусственного банкротства госпредприятия "Гарантированный покупатель".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта энергетического рынка, трейдера Джульетту Рагимову.

По ее словам, в комиссии предложили, чтобы "Укрэнерго" больше не покрывал положительные торговые небалансы Гарпока, то есть ту часть, которую не продали на разных сегментах рынка электроэнергии, но фактически выработанную.

"Что это значит? Фактически у Гарпока остается два пути: смириться, что это медленный, но уверенный путь к банкротству - потому что больше не будет источника для выплат "зеленым". Или обвалить цену на рынке, пытаясь продать "зеленку" за любую цену", - сказала она.

Ранее сообщалось, что 7 марта НКРЭКУ решило единолично установить новые условия расчета небалансов ГП "Гарантированный покупатель" по торговле электроэнергией из возобновляемых источников.

8 сентября 2022 года Верховный суд признал незаконной и отменил формулу НКРЭКУ об исчислении небалансов, которая возлагала ответственность на предприятия "зеленой" энергетики за то, что ГП "Гарантированный покупатель" неэффективно торгует электроэнергией.

По мнению Украинской ветроэнергетической ассоциации, НКРЭКУ должен обеспечить предприятиям зеленой энергетики оплату убытков, понесенных из-за установления противоправной формулы расчета небалансов, действовавшей почти 2 года.

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