НКРЭКУ после возмущения энергетиков сообщила об улучшении ситуации с графиками отключений

Национальный энергетический регулятор НКРЭКУ после волны возмущения со стороны энергетиков из-за "несправедливых" штрафов за отключение сообщил об улучшении ситуации графиками отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение регулятора.

"Результаты четырех волн проверок свидетельствуют о положительной динамике выполнения ОСР требований действующего законодательства по соблюдению графиков отключений и надлежащего информирования о перерывах в электроснабжении", - сообщили в комиссии.

НКРЭКУ признала, что большинством облэнерго публикуются корректные и понятные потребителям графики, у них отмечается начало и конец отключений.

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.