НКРЭКУ в новом составе вернулась к рассмотрению вопроса унификации тарифов на распределение

" Только неделю назад был обновлен состав НКРЭКУ, но этого срока оказалось достаточно, чтобы снова началась подготовка процедуры унификации тарифов на распределение электрической энергии", - сказал он.

"Необязательно будет один тариф для всех потребителей. Вполне возможно, что НКРЭКУ все же оставит 1-й и 2-й классы напряжения. Финальная цель этих действий - "вытянуть" из экономики Украины 26 млрд грн и передать эти средства "Энергоатому" ", – подчеркнул собеседник.

Ранее, 17 июля 2024 года, предыдущий глава НКРЭКУ отказался от унификации тарифов на электроэнергии, назвав такое решение "вредным" и "являющим угрозу для государства».

"Сегодня не прозвучали аргументы "за", хотя теоретически они есть - выгода при плате за распределение для малого бизнеса, а также нивелировало бы единичные риски злоупотреблений для потребителей, которые перепрыгивали с одного класса на другой, и увеличение доходов государственных "Энергоатома" и " Укргидроэнерго". Но они не выдерживают критики контраргументами, которые мы услышали за эти дни. Я лично для себя принял такой вывод - это решение было бы не то, что неправильным, а оно вредно и опасно для государства. Поэтому принял решение даже не голосовать о начало процедуры", - подчеркивал Валерий Тарасюк.

До этого Министерство энергетики Украины и НКРЭКУ при обсуждении этой инициативы в комитете Верховной рады по вопросам экономического развития не смогли предоставить расчеты по оценке влияния на экономику и ожидаемый экономический эффект от унификации тарифов на электроэнергии.