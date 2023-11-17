НКРЭКУ либерализует энергорынок в рамках обязательств перед западными партнерами

Пересмотром предельных цен на рынке электроэнергии (прайс-кепы) Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выполняет обязательства перед западными партнерами относительно постепенной либерализации рынка электрической энергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НКРЭКУ Константина Ущаповского.
"Мы выполняем обязательства перед западными партнерами относительно постепенной либерализации рынка электроэнергии. Конечная цель, которая будет достигнута после войны, - полная синхронизация рынков Украины и Евросоюза", - сказал он.
Ущаповский добавил, что второй причиной пересмотра граничных цен на рынке электроэнергии было создание инвестиционно-привлекательных условий для установления распределенной генерации, которая поможет в часы дефицита в энергосистеме.
Также по расчетам Регулятора, в результате поднятия прайс-кепов стоимость электроэнергии для бизнеса почти не возрастет.
"Если взять наиболее отрицательный сценарий, то цена для конечного потребителя может увеличиться максимум на 10 копеек за киловатт-час", - пояснил Ущаповский.
Ранее государственное предприятие "Оператор рынка" заявляло, что для полной синхронизации с энергорынком Евросоюза прайс-кепы в Украине нужно установить на европейском уровне.
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