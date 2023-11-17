НКРЭКУ либерализует энергорынок в рамках обязательств перед западными партнерами

"Мы выполняем обязательства перед западными партнерами относительно постепенной либерализации рынка электроэнергии. Конечная цель, которая будет достигнута после войны, - полная синхронизация рынков Украины и Евросоюза", - сказал он.

Ущаповский добавил, что второй причиной пересмотра граничных цен на рынке электроэнергии было создание инвестиционно-привлекательных условий для установления распределенной генерации, которая поможет в часы дефицита в энергосистеме.

Также по расчетам Регулятора, в результате поднятия прайс-кепов стоимость электроэнергии для бизнеса почти не возрастет.

"Если взять наиболее отрицательный сценарий, то цена для конечного потребителя может увеличиться максимум на 10 копеек за киловатт-час", - пояснил Ущаповский.

Ранее государственное предприятие "Оператор рынка" заявляло, что для полной синхронизации с энергорынком Евросоюза прайс-кепы в Украине нужно установить на европейском уровне.