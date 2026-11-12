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В ряде регионов дождь, днем до +13: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 12 ноября (коллаж РБК-Украина)

В Украине сегодня, 12 ноября, облачно с прояснениями, температура поднимется до +13°. В ряде регионов прогнозируются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

12 ноября синоптическую ситуацию в Украине будут определять атмосферные фронты в поле пониженного давления, которые обусловят небо, в большинстве областей дожди разной интенсивности.

Давление будет падать. Ветер будет преобладать с южных направлений и нести теплый влажный воздух, поэтому и температура будет соответствующей: почти без "минусов" ночью, умеренно тепло днем, теплее всего - на юге.

В целом, сегодня в Украине будет облачно. Днем умеренные, на юго-востоке сильные дожди, в Карпатах мокрый снег.

В Крыму, Херсонской и Запорожской областях по утрам местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, ночью в восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура днем 3-8°, на юге страны 8-13°.

Фото: какой будет погода в Украине 12 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области будет облачно, днем дождь.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 3-8°, в Киеве около 5°.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца рабочей недели.

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