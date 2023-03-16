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В ряде районов Киева частично применены стабилизационные отключения

Фото: в ряде районов Киева частично применены стабилизационные отключения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ряде районов столицы сегодня частично применены стабилизационные отключения. Из-за повреждения оборудования энергообъектов невозможно передавать энергию всем жителям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Частично стабилизационные отключения будут действовать:

  • в Голосеевском районе;
  • в Святошинском районе;
  • в Шевченковском районе;
  • в Соломенском районе.

"Поэтому по команде "Укрэнерго" были частично применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайте", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за последние двое суток энергетики ДТЭК вернули свет для более 6 тысяч домохозяйств в 26 населенных пунктах Донецкой области.

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ДТЭККиевУкрэнерго